Comerciante disparou contra vice-prefeito de Atibaia durante briga Reprodução de vídeo

Publicado 15/03/2022 09:29

A Justiça de Atibaia, município de 145 mil habitantes no interior de São Paulo, determinou a prisão preventiva do comerciante Júnior Humberto de Oliveira, conhecido como Juninho do Hot Dog, em investigação pela tentativa de homicídio do vice-prefeito Fabiano Batista de Lima (PL).

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva em uma audiência de custódia realizada nesta segunda-feira, dia 14. O advogado Domingos Gerage, que representa o comerciante, entrou com um habeas corpus para que ele seja colocado em liberdade.

O vice-prefeito foi baleado no último domingo, 13, depois de agredir o comerciante de surpresa. A cena foi registrada por uma câmera de segurança. O vídeo mostra o momento em que o político chega por trás do homem e soca o rosto dele. Após ser agredido, Juninho pega uma arma e atira diversas vezes. Oliveira foi atingido na perna, mas conseguiu fugir.

O motivo para a briga teria sido um vídeo publicado pelo comerciante nas redes sociais acusando o político de usar o restaurante aberto recentemente com a esposa para cometer fraudes. Juninho é dono de uma página eletrônica que, segundo a própria descrição, reúne "conteúdo polêmico, denúncias, notícias e coisas engraçadas". Ele se autointitula como "fiscal do povo"

Após o episódio, ainda do hospital, o vice-prefeito relatou ter sofrido "ataques contínuos nas redes sociais" promovidos pelo comerciante. "Emocionalmente abalado com os ataques gratuitos disparados contra a minha esposa, fui realmente tirar satisfação com ele", escreveu em seu perfil no Instagram.

O comerciante também usou as redes sociais para comentar o episódio. Antes da chegada da Polícia Militar, ele fez uma transmissão ao vivo alegando que havia atirado contra o vice-prefeito em legítima defesa.

"Ele veio para cima de mim, não teve o que fazer. Não sei o que vai acontecer, se eu vou ser preso. Tentou vir aqui me matar. Não sei se ele está ferido. Tá bom pessoal, acabei de chamar a polícia aqui. Ele me esfaqueou no braço, eu tentei segurar a faca, só que eu vi que ele estava com muita fúria, tentou me matar na garagem", diz Júnior em um trecho do vídeo.