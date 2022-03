Alessandro Vieira anuncia que filiação ao PSDB - Senado

Publicado 18/03/2022 17:52

O senador Alessandro Vieira (SE) anunciou nesta sexta-feira, 18, que irá se filiar ao PSDB. Vieira, que era o pré-candidato à presidência pelo Cidadania, deixou o partido após divergências com o comando da sigla. As duas legendas negociam federação, mecanismo que garante "fusão" de pelo menos quatro anos.

Em nota, Vieira afirmou que reconhece no PSDB "democracia interna, compromisso com a renovação política, e sensibilidade popular, equivalentes ao meu propósito na política". O ato de filiação está marcado para segunda-feira, 21, em São Paulo, com a presença do governador João Doria (PSDB).

Neste sábado, 12, o senador se desfiliou do Cidadania alegando que a manutenção de Roberto Freire no comando da legenda, após 34 anos na presidência, era "absolutamente inviável". A sua pré-candidatura pela corrida ao Planalto ficou comprometida após o partido aprovar federação com o PSDB. O prazo final para registro da fusão no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é até o fim de maio.

'Saiu, mas vamos ficar juntos'

Nesta quinta-feira, 17, em entrevista ao Papo com Editor, do Broadcast Político, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. Freire comentou sobre a saída de Vieira do Cidadania. "Tínhamos um candidato que resolveu sair e que pode ser candidato ao Senado pelo Sergipe pelo PSDB. Saiu, mas vamos ficar juntos", disse. Freire afirmou que até semana que vem haverá definição mais concreta sobre as negociações com os tucanos. O Cidadania apoiará Doria, pré-candidato à Presidência pelo PSDB.