Segurança é preso por suspeita de envenenar filhos e sobrinha em Santa Luzia, Minas GeraisDivulgação

Publicado 19/03/2022 13:55

Um segurança de 46 anos é suspeito de envenenar os dois filhos, de seis e nove anos, além da sobrinha, de 17, em Santa Luzia, Região Metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais. O homem foi preso na noite desta sexta-feira, 18, enquanto as vítimas recebiam atendimento médico.



De acordo com a polícia, o segurança admitiu ter colocado sedativo em uma mousse de maracujá que preparou para os menores. O objetivo seria atingir a esposa, com quem havia brigado no dia anterior.



"Tanto ele quanto a mãe informaram que tiveram um desentendimento familiar ontem (17/3) e que essas desavenças estão sendo constantes. Ele, então, teria colocado os remédios na sobremesa em virtude dessas brigas", afirma a aspirante Carolinne Leite Lima, integrante da equipe da Polícia Militar e responsável por atender o caso.



Logo após ingerirem a sobremesa, os menores de idade começaram a passar mal, com náuseas, vômito e sonolência. Assim que chegou em casa, a mãe das crianças levou as três vítimas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) São Benedito.



"Antes de levar as crianças à unidade de saúde, ela confrontou o homem sobre a possibilidade da mousse estar com alguma substância. O homem, então, comeu a sobremesa para, supostamente, comprovar que estava tudo ok. Por esse motivo, inclusive, não conseguimos apurar muitas informações com ele", conta Leite Lima.



Durante o atendimento dos menores, a pediatra desconfiou dos sintomas característicos de envenenamento e chamou a polícia. O homem, que também passou mal com a sobremesa e precisou de atendimento médico na UPA, foi preso após tentativa de fuga.



Para a polícia, ele contou que faz tratamento contra a depressão e que está afastado do trabalho.



No apartamento onde a família mora, os militares recolheram diversos medicamentos, alguns de uso controlado. Outros não tinham rótulos e podem ter sido colocados na mousse.

“Ele colocou mais de um medicamento no alimento e foi preso por tentativa de homicídio", afirmou a policial militar.

As vítimas estão em estado estável e não correm risco de morte. Ainda assim, elas serão transferidas para uma unidade de saúde com maior estrutura, onde vão permanecer em observação.