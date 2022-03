O caso gerou grande repercussão nas redes sociais e dividiu opiniões entre internautas - Reprodução/Redes Sociais

Brasil - O caso de um aluno de 17 anos de uma escola da cidade de São Paulo, que foi suspenso por levar uma melancia para escola e causar 'baderna', ganhou grande repercussão na web nesta sexta-feira (19) e dividiu opiniões entre internautas. A escola foi criticada pela postura com o alimento e, por isso, se manifestou nas redes sociais.

No bilhete enviado pelo colégio aos responsáveis do adolescente, a instituição informou que ele teria causado 'tumulto e desordem' ao levar a melancia e compartilhar com os colegas, numa atitude classificada como 'transgressora do ambiente escolar'.

"O aluno acima foi suspenso por 1 dia por trazer uma melancia inteira e compartilhar com muitos alunos no intervalo e sala de aula, gerando tumulto e desordem. Essas atitudes são incompatíveis com o ambiente escolar, transgredindo o ambiente escolar", dizia o documento.

O texto acabou sendo compartilhado nas redes sociais e gerou controvérsias sobre a atitude da escola com o aluno. Ele chegou a ser compartilhado e repudiado pela chefe de cozinha Bela Gil, que defende a alimentação natural e fala sobre o tema em seu programa de culinária no canal 'GNT'. Gil ganhou notoriedade justamente por promover uma receita de melancia grelhada com azeite e pimenta, na qual é especialista.

Devido a repercussão, o Colégio Fereguetti divulgou uma nota em suas redes sociais esclarecendo que a punição aconteceu em razão da 'baderna' causada pelo aluno que utilizou a melancia.

"Colégio Fereguetti vem a público esclarecer que inverdades estão sendo publicadas sobre a ocorrência de uma brincadeira de um adolescente da 3ª Série do Ensino Médio. A medida disciplinar adotada foi em consequência de algazarra, baderna e desasseio. [O colégio] Repudia, ainda, qualquer ato discriminatório às diversas formas de nutrição substanciais e reafirma seu compromisso com a verdade", dizia a nota.

No Instagram da escola, a mãe e o aluno gravaram um vídeo explicando o motivo da suspensão e confirmaram a confiança na instituição de ensino. Nas imagens, o rapaz admitiu que teria brincado com a fruta junto com outros alunos, sujando a escola e danificando uma pia e um ralo do banheiro do colégio.

"Eu venho aqui para esclarecer que a advertência em nada tem haver com o alimento que o aluno levou para o colégio, e sim pela baderna causada por esse alimento dentro do colégio. Então, estou aqui para pedir que não dêem ênfase para um assunto que não é real", pediu Luciana, a mãe do jovem.