Palácio do Planalto na Praça dos Três Poderes em Brasília - Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Publicado 19/03/2022 19:57

Brasília - Um incêndio atingiu uma das garagens da Coordenadoria de Transportes (Cotran) do Palácio do Planalto na tarde deste sábado (19). O local é um dos anexos do edifício onde se despacha o presidente Jair Bolsonaro (PL). Até o momento, não há registro de pessoas feridas.

Quem passou pelas proximidades da Esplanada dos Ministérios pôde ver uma fumaça escura saindo do local. A Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República informou que o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal foi acionado e já controlou o incêndio.

A corporação informou que ainda não tem informações oficiais para esclarecer o que teria causado o incêndio.