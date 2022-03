Povo Fala, pessoas sem mascaras na rua - Marcos Porto/Agencia O Dia

Publicado 24/03/2022 18:33 | Atualizado 24/03/2022 18:40

Segundo balanço divulgado hoje pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), o Brasil registrou 37.690 casos de covid-19 nas últimas 24 horas, e 312 mortes.



O total de infectados em todo o país desde o início da pandemia já é de 29.767.681. Já 658.10 pessoas perderam a vida para a doença nos últimos dois anos.

A média móvel de casos fechou o dia em 34.292, número 13% menor que o registrado na quinta-feira da semana passada, 17, (49.410). Nesse período, a média de mortes também caiu - de 334 para 269 (-19%).

Uma pesquisa da rede Dasa, que atua no setor de saúde privada do país, apontou que cerca de 30% dos casos de covid-19 no Rio de Janeiro já são causados pela sub-variante BA.2 da variante Ômicron da covid-19.



Segundo a Secretaria Municipal de Saúde do Rio, a tendência de queda no número de casos na capital se mantém, e que 80% das unidades de saúde não registraram novos infectados nas últimas duas semanas.