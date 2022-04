Professora que agrediu criança afirma que "foi uma brincadeira" - Reprodução / Redes sociais

Publicado 31/03/2022 22:13

A diretora de Escola Paris, emPraia Grande, no litoral de São Paulo, onde uma bebê de 1 ano e 10 meses foi agredida, afirmou que a professora foi chamada para ver as imagens e alegou que estava “brincando com a criança”. Com informações do portal G1.



O sistema de monitoramento da escola flagrou o momento em que a professora puxa o cabelo da menina de forma brusca. A escola particular demitiu a funcionária por justa causa.



A diretora da instituição de ensino afirmou que ela não tentou se defender em momento algum.



“Logo no começo, quando comecei a mostrar as imagens, ela falou 'eu estava brincando', mas depois quando começou a ver as imagens, abaixou a cabeça e disse duas vezes 'não sei'”, afirmou.



Após a repercussão do caso, a diretora afirmou que o caso está prejudicando a imagem da instituição, que hoje emprega pelo menos 30 pessoas.



“A escola é uma vida, ali tenho 30 ou mais funcionários que dependem do trabalho. Imagina como está a cabeça de todo mundo? É uma coisa bem difícil ter que passar por essa situação, porque uma funcionária deu essa pisada na bola. E foi uma tremenda pisada na bola. Agora, todo mundo tem que pagar por isso”, desabafa a diretora.