Motorista perdeu o controle do veículo e invadiu padaria no Morumbi - Reprodução Twitter

Publicado 01/04/2022 15:35

São Paulo - Na manhã desta sexta-feira (1º), uma motorista acabou invadindo uma padaria no Morumbi, zona oeste de São Paulo, ao tentar estacionar na vaga que fica em frente à porta do estabelecimento.



Imagens de câmeras de segurança mostram o veículo avançando na entrada da Padaria Le Grain, na rua Visconde de Nacar, pouco antes das 8h, e deixando os vidros do local estilhaçados no chão.

Enquanto tentava estacionar o carro, a mulher perdeu a direção do veículo, avançou e só parou quando já estava dentro da padaria.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, seis viaturas foram enviadas ao local e duas pessoas foram atropeladas no acidente.

A primeira, um homem de 44 anos, sofreu uma contusão na perna direita e foi encaminhada ao Pronto-Socorro. A segunda foi transportada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e ainda não há mais informações sobre o estado de saúde dela.