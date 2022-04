Suposto post em apoio a Bolsonaro é um sátira com atores pornô - Arte/Comprova

Suposto post em apoio a Bolsonaro é um sátira com atores pornôArte/Comprova

Publicado 01/04/2022 17:15

Brasil - O Comprova classifica como sátira uma imagem que circula no Facebook mostrando, supostamente, uma mulher ao lado do filho após este ter tirado o título de eleitor para votar em Jair Bolsonaro (PL). A foto original foi publicada na internet há pelo menos quatro anos e mostra, na verdade, os atores pornô Jordi El Niño Polla e Eva Notty. A frase "Bolsonaro 2022", escrita no boné do jovem, foi inserida através de edição, substituindo o símbolo de uma marca de artigos esportivos.*

Conteúdo investigado:



Onde foi publicado: Facebook



Conclusão do Comprova: Trata-se de uma sátira a imagem que circulou na internet em que, supostamente, uma mãe aparece ao lado do filho e afirma: “Meu filho Lucas tirou o título de eleitor para eleger o #Bolsonaro2022”.



A imagem original circula há pelo menos quatro anos na internet. Nela, aparecem os atores pornô Jordi El Niño Polla, espanhol, e Eva Notty, americana.



A foto original é idêntica em quase todos os aspectos à imagem que ilustra a sátira. A única diferença é a inserção dos dizeres “Bolsonaro 2022” em substituição ao logotipo da Adidas no boné usado por Jordi.



Jordi El Niño Polla tem ilustrado uma série de conteúdos falsos na internet, em diferentes circunstâncias e países.



O Comprova classificou a imagem como post 2,



O que diz o autor da publicação: A imagem foi compartilhada por um grupo de apoiadores do presidente Bolsonaro no Facebook. Não há opção para envio de mensagem, nem informação de perfis de administradores. Porém, há o endereço para uma conta do Instagram no menu ‘Sobre’. O Comprova mandou mensagem para o perfil, mas não obteve resposta até o fechamento desta verificação.



Como verificamos: O primeiro passo foi procurar o perfil do Twitter que aparece na montagem. A equipe também usou o mecanismo de busca reversa do Yandex e



Com a busca, encontramos os nomes das pessoas que aparecem na foto. Com isso, procuramos notícias e verificações que envolviam os atores.



Além disso, o Comprova consultou artigos jornalísticos sobre a mobilização de críticos e apoiadores de Bolsonaro para incentivar jovens a tirarem o título de eleitor.



A equipe também buscou contato com o grupo do Facebook que fez a postagem.



A imagem

Imagem publicada no Facebook mostra uma montagem que imita uma captura de tela do Twitter, com a legenda “Meu filho Lucas tirou o título de eleitor para eleger o #Bolsonaro2022”. O post traz a foto de uma mulher acompanhada de um jovem que aparenta ser adolescente e usa um boné com a inscrição: “Bolsonaro 2022”.FacebookTrata-se de uma sátira a imagem que circulou na internet em que, supostamente, uma mãe aparece ao lado do filho e afirma: “Meu filho Lucas tirou o título de eleitor para eleger o #Bolsonaro2022”.A imagem original circula há pelo menos quatro anos na internet. Nela, aparecem os atores pornô Jordi El Niño Polla, espanhol, e Eva Notty, americana.A foto original é idêntica em quase todos os aspectos à imagem que ilustra a sátira. A única diferença é a inserção dos dizeres “Bolsonaro 2022” em substituição ao logotipo da Adidas no boné usado por Jordi.Jordi El Niño Polla tem ilustrado uma série de conteúdos falsos na internet, em diferentes circunstâncias e países.O Comprova classificou a imagem como sátira . Conteúdos satíricos são verificados quando se percebe que há pessoas tomando-os por verdadeiros. Pelos comentários da publicação investigada, é possível perceber que alguns usuários ( post 1 post 3 ) acreditam que se trata de uma foto verdadeira.A imagem foi compartilhada por um grupo de apoiadores do presidente Bolsonaro no Facebook. Não há opção para envio de mensagem, nem informação de perfis de administradores. Porém, há o endereço para uma conta do Instagram no menu ‘Sobre’. O Comprova mandou mensagem para o perfil, mas não obteve resposta até o fechamento desta verificação.O primeiro passo foi procurar o perfil do Twitter que aparece na montagem. A equipe também usou o mecanismo de busca reversa do Google TinEye para encontrar imagens semelhantes publicadas anteriormente. A ferramenta permite que a pesquisa seja feita a partir de fotos e pode trazer pistas sobre o real contexto da imagem investigada.Com a busca, encontramos os nomes das pessoas que aparecem na foto. Com isso, procuramos notícias e verificações que envolviam os atores.Além disso, o Comprova consultou artigos jornalísticos sobre a mobilização de críticos e apoiadores de Bolsonaro para incentivar jovens a tirarem o título de eleitor.A equipe também buscou contato com o grupo do Facebook que fez a postagem.





Os atores foram identificados através de mecanismos de busca reversa do Yandex e



Além da montagem, a foto contém edição dos dizeres “Bolsonaro 2022” inscrito no boné usado por Jordi. Na foto original, que A foto verificada pelo Comprova é uma montagem que utiliza uma selfie dos atores pornô Jordi El Niño Polla e Eva Notty em cima de uma publicação feita por um perfil no Twitter.Os atores foram identificados através de mecanismos de busca reversa do Google TinEye , que encontraram imagens semelhantes à verificada em matérias internacionais.Além da montagem, a foto contém edição dos dizeres “Bolsonaro 2022” inscrito no boné usado por Jordi. Na foto original, que está na internet há pelo menos quatro anos , há o logotipo da marca Adidas.

Imagem da esquerda foi editada para sugerir apoio a Bolsonaro. A imagem da direita foi encontrada pelo Comprova em diversas publicações feitas nos últimos 4 anos Reprodução

Quem são os atores







A mulher que aparece ao lado de Jordi na foto é Eva Notty, atriz pornô americana. No Instagram, Eva conta com 165 mil seguidores, e também tem um canal no Youtube com 10,6 mil inscritos. A partir de uma busca no Yandex foi possível encontrar uma imagem de outro ângulo. A foto foi retirada de um vídeo adulto em que os dois participam. Jordi El Niño Polla é produtor e ator pornô espanhol nascido em 11 de setembro de 1994. Conhecido como Jordi ENP, ele ganhou o Prêmio PornHub de Estrela Pornô Masculina Mais Popular em 2018, 2019 e 2020. No Twitter, Jordi tem mais de 900 mil seguidores, enquanto seu canal no Youtube possui mais de 4 milhões de inscritos. Na rede social, ele faz entrevistas e compartilha bastidores dos vídeos que produz.A mulher que aparece ao lado de Jordi na foto é Eva Notty, atriz pornô americana. No Instagram, Eva conta com 165 mil seguidores, e também tem um canal no Youtube com 10,6 mil inscritos. A partir de uma busca no Yandex foi possível encontrar uma imagem de outro ângulo. A foto foi retirada de um vídeo adulto em que os dois participam.

Na imagem, Jordi e Eva aparecem com as mesmas roupas da foto usada na postagem Reprodução

Outras sátiras envolvendo Jordi El Niño Polla







Outras associações do ator a profissionais da saúde também já foram desmentidas em Buenos Aires.



Em outra postagem, Jordi também aparece como sendo um brasileiro chamado José Manuel Velazquez, que teria ganhado o concurso nacional de física quântica. O site



Uma matéria do jornal chileno



Sátira semelhante à que envolve Jordi também relaciona a atriz pornô libanesa



Mobilização para impulsionar a participação dos jovens na eleição

O ator pornô espanhol ilustra outras notícias falsas na internet, em diferentes circunstâncias e países. Na Colômbia, um site de checagem de notícias esclareceu ser falsa a postagem que traz a imagem do ator pornô como sendo um jovem médico colombiano integrante de uma comissão da Organização Mundial da Saúde (OMS) que atua no desenvolvimento de uma vacina contra a covid-19.Outras associações do ator a profissionais da saúde também já foram desmentidas em Madrid Em outra postagem, Jordi também aparece como sendo um brasileiro chamado José Manuel Velazquez, que teria ganhado o concurso nacional de física quântica. O site Boatos.org e o Estadão Verifica desmentiram a informação, que também circulava na Argentina e no México.Uma matéria do jornal chileno La Tercera mostra que o ator espanhol virou um meme em que as pessoas usam fotos dele acompanhadas de informações falsas. A reportagem cita o caso ocorrido em junho de 2019, no qual a prefeitura de La Florida, região localizada em Santiago, no Chile, fez uma postagem desmentindo um dos memes que dizia que Jordi era parente do prefeito Rodolfo Carter e funcionário do governo.Sátira semelhante à que envolve Jordi também relaciona a atriz pornô libanesa Mia Khalifa às eleições presidenciais deste ano no Brasil. Segundo a sátira, ela também seria uma jovem brasileira e teria tirado o título de eleitor para votar em Bolsonaro. Outra publicação, que foi verificada pela Agência Lupa , também utilizava uma foto de Mia Khalifa para afirmar que ela era uma brasileira medalhista em Matemática.





Com a mobilização das personalidades e um tuitaço promovido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com a #RolêDasEleições, um analista do TSE afirmou à CNN Brasil que o número de jovens que procuraram a Justiça Eleitoral nos últimos meses aumentou.



A mobilização também ocorreu por parte dos apoiadores do presidente, que iniciaram uma campanha no Twitter com a #SouJovemSouBolsonaro22. Nas postagens há textos semelhantes ao presente na sátira verificada pelo Comprova: “Meu filho tirou o título para votar em Bolsonaro”.



Por que investigamos: O Comprova investiga conteúdos suspeitos relacionados à pandemia de coronavírus, eleições e políticas públicas do governo federal. Publicações falsas que endossam a candidatura de presidenciáveis, mesmo que em forma de piada, podem prejudicar o processo de escolha do cidadão. Verificar esse tipo de conteúdo ajuda a manter o debate saudável em torno das eleições.



Alcance da publicação: Até o dia 30 de março, a publicação alcançou 3 mil interações no Facebook. Em seguida, a postagem foi excluída.



Outras checagens sobre o tema: Em verificações anteriores sobre conteúdos relacionados à pauta eleitoral, o Comprova classificou como Em março deste ano, diante da baixa procura de jovens na eleição de 2022, diversos artistas como Anitta, Juliette, Zeca Pagodinho, Whindersson Nunes, Luíza Sonza e o ator americano Mark Ruffalo começaram uma campanha nas redes sociais para incentivar adolescentes de 16 e 17 anos a tirar o título de eleitor. Grande parte das publicações defendem a saída do presidente Bolsonaro.Com a mobilização das personalidades e um tuitaço promovido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com a #RolêDasEleições, um analista do TSE afirmou à CNN Brasil que o número de jovens que procuraram a Justiça Eleitoral nos últimos meses aumentou.A mobilização também ocorreu por parte dos apoiadores do presidente, que iniciaram uma campanha no Twitter com a #SouJovemSouBolsonaro22. Nas postagens há textos semelhantes ao presente na sátira verificada pelo Comprova: “Meu filho tirou o título para votar em Bolsonaro”.O Comprova investiga conteúdos suspeitos relacionados à pandemia de coronavírus, eleições e políticas públicas do governo federal. Publicações falsas que endossam a candidatura de presidenciáveis, mesmo que em forma de piada, podem prejudicar o processo de escolha do cidadão. Verificar esse tipo de conteúdo ajuda a manter o debate saudável em torno das eleições.Até o dia 30 de março, a publicação alcançou 3 mil interações no Facebook. Em seguida, a postagem foi excluída.Em verificações anteriores sobre conteúdos relacionados à pauta eleitoral, o Comprova classificou como sátira os vídeos com ataques de Putin a Bolsonaro , como enganoso o vídeo que afirma que pesquisas foram forjadas na eleição de Bolsonaro em 2018 e como falso que o Parque Nacional do Iguaçu tenha sido criado pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

*Conteúdo investigado por O DIA, Plural Curitiba e Metrópoles. E verificado por CNN Brasil, Jornal do Commercio de Pernambuco, Rádio BandNews FM, Estadão, Nexo, A Gazeta, O Popular, SBT, SBT News e Correio de Carajás.