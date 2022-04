Alunos registram comportamento agressivo de professor em sala de aula do DF - Redes sociais / Reprodução

Publicado 06/04/2022 16:59 | Atualizado 06/04/2022 17:05

Alunos de uma escola pública do Distrito Federal registraram atitudes agressivas de um professor contra um aluno, dentro de sala de aula. Nas imagens é possível ver o docente, muito irritado, gritando com um dos estudantes.

O caso, que teria acontecido no Centro de Ensino Fundamental 504 de Samambaia Sul, foi denunciado por alunos de uma turma do 7º ano. No vídeo é possível ver o professor chamando um dos alunos de "merda".

“Não mexe aí de novo, seu merda”, diz o educador.

Professor xinga aluno em escola no DF.

De acordo com alunos, o professor também é policial militar do DF e, no mesmo dia teria xingado o estudante de “filho da puta”, mas o momento não foi filmado.

A Secretaria de Educação do Distrito Federal foi procurada pela reportagem, mas até o momento não respondeu.