Serão 1.823 bolsas de mestrado e 1.738 de doutorado para 213 instituições de ensino superior Divulgação / Governo Federal

Publicado 07/04/2022 09:38 | Atualizado 07/04/2022 09:52

Brasília - O Governo Federal divulgou nesta quarta-feira o investimento de R$ 70,2 milhões anuais em 3.561 bolsas a 213 instituições de ensino superior e pesquisa públicas e privadas, por meio da cota de pró-reitorias de pós-graduação. De acordo com o texto publicado no Diário Oficial da União (DOU), a verba será repassada pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) a 1.823 mestrandos e 1.738 de doutorandos.

Na distribuição do benefício, 35% do total das bolsas será voltado às regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Os critérios para concessão à pró-reitoria serão publicados em portaria específica. “Esse total se soma aos mais de 84 mil benefícios já concedidos pelos programas institucionais da Fundação”, informa a Capes, na publicação no Diário Oficial da União.

A Capes informou ainda, por meio da publicação, que os demais critérios para concessão das bolsas serão divulgados em breve através de portaria específica. Segundo a entidade, esses detalhes levarão em conta o número de bolsas que a instituição já recebe pelos programas institucionais. Em 2022, a coordenação destinou 84.336 bolsas à pós-graduação brasileira.