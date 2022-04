Modelo do avião que desapareceu com três brasileiros a bordo na Argentina - Divulgação/Van's Aircraft

Modelo do avião que desapareceu com três brasileiros a bordo na ArgentinaDivulgação/Van's Aircraft

Publicado 07/04/2022 09:51

Buenos Aires - Um avião monomotor com três brasileiros a bordo desapareceu na tarde desta quarta-feira, 6, na província patagônica de Chubut, no sul da Argentina. Segundo a Defesa Civil local, a aeronave saiu da cidade de El Calafate, no extremo sul do país, com destino a Trelew, na costa norte de Chubut, mas perdeu contato com as centrais de monitoramento por volta das 17h, na altura de Bahía Bustamante, na mesma província. As informações foram divulgadas pela Télam, agência pública de notícias da Argentina.

As equipes de resgate estão procurando o avião por mar e terra. A polícia marítima argentina, que foi chamada para ajudar nas buscas, enviou um helicóptero para a região. "Por enquanto não há notícias, nem rastros, e temos toda a esperança de que o avião tenha conseguido pousar se sofreu um mau funcionamento, para o qual estão sendo procuradas pistas de pouso na área", disse à Télam o diretor da Defesa Civil de Chubut, José Mazzei.

De acordo com Mazzei, os passageiros participaram de um show aéreo organizado em Comodoro Rivadavia, cidade mais populosa de Chubut. O evento Comodoro Vuela, realizado no aeroclube local, ocorreu entre a última sexta-feira, 1º, e domingo, 3. Ainda não há informações sobre as identidades dos brasileiros.