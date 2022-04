Compositor do Biquíni Cavadão morre aos 39 anos - Reprodução Instagram

Publicado 07/04/2022 13:11 | Atualizado 07/04/2022 13:17

São Paulo - Morreu nesta quarta-feira, dia 6, Dudy Cardoso. O músico tinha 39 anos e vinha tratando um câncer renal metastático. Em março, Dudy foi internado depois de complicações da doença. A primeira música que Dudy compôs para a banda Biquíni Cavadão foi Antes do Mundo Acabar, em 2007, para o álbum Só Quem Sonha Acordado Vê o Sol Nascer. Desde então, o compositor estava dividindo as atenções entre a sua banda, Shamani e as composições para a Biquíni.

Ele lançou três discos solo: Bela Imperfeição, em 2012, Ao Vivo na RaMo, 2013, e Multiverso, 2019. Para o Biquíni Cavadão, compôs dezenas de músicas, entre elas Roda Gigante, Um Rio Sempre Beija o Mar, Soltos Pelo Ar e Colhendo Flores.

Nas redes sociais, a companheira de Dudy, Adriana, pediu energias positivas aos amigos e todos aqueles que conviviam com o artista. "Peço a todos as mais elevadas vibrações para que a passagem do amor da minha vida seja feita da forma mais tranquila possível e que vocês possam retribuir o amor e a alegria que ele sempre trouxe para a vida de todos que tiveram o privilégio de conhecer e conviver com esse ser de tanta luz", publicou.