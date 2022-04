Vereador agride presidente de Câmara na BA - Reprodução/TV Câmara Acajutiba

Publicado 07/04/2022 12:21 | Atualizado 07/04/2022 12:22

Bahia - O presidente da Câmara Municipal de Acajutiba, Reginaldo Neres (PSD), foi agredido pelo vereador José Edson dos Santos Dias (MDB), o Zé de Dodô, a durante a última sessão para eleição da mesa diretora da entidade, nesta quinta-feira, 6. Em um vídeo que circula nas redes sociais é possível ver o momento da agressão. A discursão começou no momento em que Neres deu início a sessão com apenas uma das chapas inscritas.

O presidente ainda chegou a argumentar que a decisão estava no Diário Oficial e no mural da Casa, no entanto, após ser questionado pelo vereador Silvio Santos (PP), o presidente disse que "não posso fazer nada". "Espero que essa Casa se respeite", teria dito na sequência. Nesse momento, o vereador Zé de Dodô se direciona a mesa de Neres, pega os papéis e rasga, questionando sobre sua chapa. Na sequência, o vereador acaba desferindo tapas contra o presidente da Câmara, que revidou e o empurrou.

E o pau quebrou na cidade baiana de Acajutiba. Os vereadores mais exaltados alegam que o presidente da Câmara fez chapa única e não teria considerado a chapa de oposição. E mesmo assim iria prosseguir com a eleição. pic.twitter.com/BUTFuCiyYF — Victor Pinto (@victordojornal) April 7, 2022

Segundo informações do BNews, a eleição teria sido marcada para às 19h desta quarta-feira e pelo Regimento Interno as chapas tinham até 15 minutos antes do início da sessão para apresentar. Ainda de acordo com o departamento, até às 18h45 apenas uma chapa tinha se apresentado.



Até o momento, nenhum dos envolvidos emitiu nota oficial sobre o caso.