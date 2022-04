Helicóptero cai e deixa duas pessoas feridas; Vídeo | Brasil | O Dia

Helicóptero cai e deixa duas pessoas feridas; Vídeo - Reprodução

Helicóptero cai e deixa duas pessoas feridas; VídeoReprodução

Publicado 11/04/2022 14:22

Brasília - Duas pessoas ficaram feridas uma delas em estado grave, depois que um helicóptero caiu nesta segunda-feira (11) de manhã em Contagem, na Grande BH. O acidente ocorreu próximo a um posto de aviação, no Bairro Chácara Boa Vista, segundo o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CBMMG).



Helicóptero com duas pessoas cai em Minas Gerais.

Um helicóptero caiu nesta segunda(11/04) em Contagem. A queda da aeronave ocorreu na Rua Hibisco, no bairro Chácara Boa Vista. #atilalemos #itabira #helicoptero pic.twitter.com/hZraZEoVyJ — Átila Lemos (@atilalemos10) April 11, 2022

De acordo com a corporação as duas vítimas foram resgatadas conscientes, no entanto, o piloto da aeronave, ainda não identificado, foi encaminhado ao Hospital João XXIII, em Belo Horizonte, onde receberá atendimento médico. Já a outra vítima foi levada pelo SAMU a um hospital de Contagem (MG) com ferimentos leves.

A aeronave pertence à Escola de Aviação Civil (EFAI), onde ocorrem diariamente treinametos com várias aeronaves, segundo os Bombeiros. Ainda não há informações do que teria causado a queda do helicóptero no local.