Publicado 11/04/2022 20:40 | Atualizado 11/04/2022 20:41

São Paulo - O Partido dos Trabalhadores decidiu adiar a data de lançamento da chapa de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como pré-candidato à Presidência e Geraldo Alckmin (PSB) na vice. O evento, marcado para 30 de abril, deve acontecer em 7 de maio.

A mudança aconteceu devido a pedidos feitos por integrantes de PSOL e PSB. Para o mesmo dia, estão marcados a Conferência Eleitoral do PSOL e o encerramento do Congresso Nacional do PSB

Com o adiamento, o PT espera reunir todos os aliados no mesmo palanque para dar a ideia de uma frente ampla em torno de Lula. Os detalhes do evento devem ser discutidos em reunião do diretório nacional petista na quarta-feira, 11. Neste mesmo encontro, a sigla deve aprovar a indicação de Alckmin, feita pelo PSB, para vice do ex-presidente.

Enquanto isso, Lula segue tentando arregimentar mais partidos para apoiar sua tentativa de voltar ao Palácio do Planalto. O petista está em Brasília para participar de jantar na casa do ex-senador Eunício Oliveira (MDB-CE), em articulação para atrair o MDB para a aliança. A sigla lançou a pré-candidatura de Simone Tebet, mas líderes emedebistas, sobretudo no Nordeste, advogam pelo apoio a Lula em primeiro turno.