WhatsApp - Fabio Costa/Agencia O Dia

Publicado 14/04/2022 21:49

O Whatsapp anunciou um novo recurso, nesta quinta-feira, que possibilita a criação de comunidades e de grupos com mais usuários do que o limite atual permitido, de 256 pessoas. Com a novidade, administradores poderão aproveitar novos recursos, como envio de mensagens em massa e gestão da participação nos grupos. A ferramenta será disponibilizada apenas depois das eleições.

A gestão da plataforma decidiu lançar o recurso após o pleito por receio se sofrer críticas ligadas ao uso do aplicativo para a disseminação de fake news. A Justiça Eleitoral tem demonstrado preocupação com o uso das redes sociais para comprometer o andamento da votação deste ano, como o que aconteceu em 2018, segundo pesquisas.

Novidades

Nos grupos, administradores poderão apagar mensagens e membros poderão usar reações sobre mensagens. Também será possível possível compartilhar arquivos com até 2 GB e criar salas de conversa em áudio com até 32 pessoas.



O Whatsapp informou que, apesar da criação do recurso a comunidades serão “naturalmente privadas”. Por essa razão, a criptografia ponta-a-ponta seguirá sendo assegurada no aplicativo.