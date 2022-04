Brasil

Bolsonaro participa de motociata nesta sexta-feira em São Paulo

Evento que teve início às 10h partiu da Marginal Tietê, na altura do sambódromo do Anhembi, na capital, e vai até o município de Americana, no interior do estado, em um trajeto de 130 quilômetros

Publicado 15/04/2022 11:44 | Atualizado há 21 minutos