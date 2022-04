Jair Bolsonaro em motociata - Reprodução

Publicado 15/04/2022 11:44 | Atualizado 15/04/2022 13:13

O presidente Jair Bolsonaro (PL) realizou um passeio de moto, conhecido como "motociata", em São Paulo, nesta sexta-feira, 15. Esta é a segunda vez que o evento em apoio ao presidente ocorre na cidade. O encontro que ocorre na Rodovia Bandeirantes deixa interdições em diversos pontos.



O tráfego foi totalmente interrompido desde às 8h. Já Bolsonaro chegou ao local por volta das 9h45 e parou para cumprimentar apoiadores. O presidente estava acompanhado do ex-ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas (Republicanos), uma vez que o evento também ajudou a dar visibilidade a Tarcísio que é pré-candidato ao governo paulista.

Estavam presentes também o ex-secretário da Pesca, Jorge Seif, o ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, os deputados federal Capitão Augusto (PL) e estaduais Gil Diniz (PL) e Wellington Moura (Republicanos).

O evento que teve início às 10h partiu da Marginal Tietê, na altura do sambódromo do Anhembi, na capital, e vai até o município de Americana, no interior do estado, em um trajeto de 130 quilômetros. Segundo a concessionária que administra o Sistema Anhanguera e Bandeirantes (CCR AutoBan), havia 15 quilômetros de engarrafamento do km 11 ao 26 somente às 9h desta sexta na Rodovia Anhanguera.



Segundo Secretaria de Segurança Pública, o evento vai custar R$ 1 milhão aos cofres públicos e mobilizar 1.900 policiais militares ao longo do percurso. Em nota ela informa que a segurança é necessária "para proteger as pessoas, preservar patrimônios e garantir o direito de ir e vir, bem como o de livre participação no ato e a fluidez no trânsito".

O esquema de segurança para o evento conta com 22 Bases Comunitárias Móveis, quatro drones, quatro cães e até mesmo três helicópteros Águia. O patrulhamento já foi intensificado desde as primeiras horas do dia em todas as áreas.

Com o nome de Acelera para Cristo, a motociata tem entre seus organizadores o empresário Jackson Vilar, que também se apresentou como o organizador da primeira edição do evento, no ano passado, em São Paulo.

Cobrança de ingresso



O grupo de motociclistas que seguirá o presidente pagou uma taxa de inscrição de R$ 10 para a organização do evento, coordenado pelo grupo "Acelera para Cristo". O pagamento dá direito a uma espécie de "área vip" da motociata, com a possibilidade de viajar mais próximo de Bolsonaro nos 130 quilômetros até Americana



Anteriormente, o destino seria Campinas, mas o local de chegada foi alterado. O chefe do Executivo participou da primeira edição do evento em junho do ano passado. É uma espécie de versão "cristã" de outras motociatas que já ocorreram em apoio ao presidente.



Bolsonaro já acompanhou motociatas em Brasília, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Goiás, Santa Catarina, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo. A primeira presença do presidente nesse tipo de evento ocorreu em maio de 2021, na capital federal Depois, seguiram-se diversas ocasiões. Ele já aproveitou esses episódios para fazer ataques às urnas eletrônicas, às vacinas contra a covid e aos ministros do TSE e STF, além de já ter sido multado por não usar máscara e cometido infração por usar capacete irregular.