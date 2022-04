Gabriel Luiz tinha saído para ir a um comércio próximo de casa quando foi atacado por uma dupla - Reprodução internet

Publicado 16/04/2022 15:24

Brasília - A Polícia Civil do Distrito Federal concluiu que o ataque ao repórter da TV Globo, Gabriel Luiz, de 29 anos, foi um assalto seguido de tentativa de homicídio. "Não há, até agora, qualquer indício que traga relação do crime com a profissão do jornalista", informaram as autoridades. Dois suspeitos foram presos nesta quinta-feira, um deles tem 19 anos e o outro, é um menor de idade.

Câmeras de segurança do estacionamento flagraram o momento que Gabriel passa pelo local e dois suspeitos aparecem. Logo depois, ele é atacado. O celular da vítima foi localizado e encaminhado à perícia. As investigações seguem em andamento pela 3ª Delegacia de Polícia, no Cruzeiro.

Gabriel passou por diversas cirurgias, segundo parentes, e foi direcionado a uma unidade de Tratamento Intensivo (UTI). Ele foi atingido no pescoço, abdômen, tórax e Perna. O repórter foi socorrido por vizinhos e estava consciente no momento da chegada ao Hospital de Base.

O pai do repórter disse que o filho foi extubado e já conversa com os familiares. Wilton Luiz informou aos jornalistas o quadro de saúde de Gabriel na manhã deste sábado (16). "Ele está bastante consciente, lúcido, bem orientado. Interage bastante conosco. Nós estamos bastante confiantes", afirmou ele para a TV Globo.