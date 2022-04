Cão pendurado em janela do oitavo andar em São Paulo - Reprodução

Publicado 16/04/2022 13:02 | Atualizado 16/04/2022 13:28

Um homem de 51 anos registrou exato o momento em que um cão ficou preso no vão entre o vidro e a tela de proteção de um apartamento no bairro Vila Tupi, em Praia Grande, no litoral de São Paulo. Leandro Assis é autônomo e registrou a cena, que aconteceu na última sexta-feira, 15.



Leandro é pai de duas filhas, uma de 12 e outra de sete anos. Ele conta que estava em casa com as meninas quando a menor chamou atenção sobre um cão que estaria pendurado em um prédio ao lado. Leandro disse acreditar que o cachorro estivesse apenas na janela observando a rua e por isso não deu atenção logo de imediato.

Ele conta que sua filha mais nova insistiu no assunto do animal por meia hora, até que descreveu a cena detalhadamente. "Ela veio e falou: 'Pai, o cãozinho está ali pendurado do lado de fora!'", relembra. Neste momento, Leandro se levantou e foi para os fundos da casa observar o prédio, e diz ter entrado em choque de forma imediata.

"A gente estava morrendo de medo do cachorro morder a telinha e cair lá de cima. Ficamos desesperados quando vimos. Uma cena que parece que é um filho teu que vai cair de cima do prédio", disse.

O autônomo foi imediatamente falar com o porteiro do prédio sobre o que estava acontecendo, e logo depois começou a registrar o ocorrido. Segundo ele, o apartamento fica no 8° andar do prédio, e o cachorro aparentava estar com bastante medo.

Leandro diz que em torno de 10 minutos após avisar o porteiro, um jovem apareceu na janela, que estava entreaberta, e resgatou o animal. "Isso não se faz. Alguém tem que tomar uma providência", completa.



Para o autônomo o atual dono do cão já deveria ser sido punido. "Esse cachorro fica o dia inteiro chorando e agonizando dentro desse apartamento. É uma tremenda de uma covardia isso que ele [dono] está fazendo com esse animalzinho", afirma.