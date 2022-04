Repórter da TV Globo é extubado e conversa com família, diz o pai | Brasil | O Dia

Gabriel Luiz foi atacado em um estacionamento - Reprodução

Gabriel Luiz foi atacado em um estacionamentoReprodução

Publicado 16/04/2022 12:43

O pai do repórter da TV Globo em Brasília, Gabriel Luiz, de 29 anos, que foi esfaqueado na noite de quinta-feira , disse que o filho foi extubado e já conversa com os familiares. Wilton Luiz informou aos jornalistas o quadro de saúde do jornalista na manhã deste sábado (16).

"Ele está bastante consciente, lúcido, bem orientado. Interage bastante conosco. Nós estamos bastante confiantes", afirmou ele para a TV Globo.

Gabriel foi atacado em um estacionamento, próximo ao local onde mora, no Distrito Federal. Ele foi socorrido por vizinhos ao Hospital de Base do DF e nesta sexta foi transferido para uma unidade particular, no Lago Sul.

A vítima passou por diversas cirurgias, segundo parentes, e foi direcionada a uma Unidade de Tratamento Intensivo (UTI). Ele foi atingido no pescoço, abdômen, tórax e perna. O repórter foi socorrido por vizinhos e estava consciente no momento da chegada ao Hospital de Base.

Câmeras de segurança do estacionamento flagraram o momento que Gabriel passa pelo local e dois suspeitos aparecem. Logo depois, ele é atacado. A dupla não levou o celular do jornalista, que foi localizado e encaminhado à perícia. As investigações estão em andamento pela 3ª Delegacia de Polícia, no Cruzeiro.

Repórter da TV Globo

Gabriel se formou em Jornalismo na Universidade de Brasília (UnB). Em 2014, ele entrou na Globo como estagiário. Três anos depois foi contratado como repórter do G1 do Distrito Federal, onde ficou por dois anos, e depois ocupou a vaga de editor do jornal do DF1.



O jornalista é conhecido por produzir reportagens investigativas, que checam irregularidades em vários setores do poder.