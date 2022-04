Gabriel Luiz tinha saído para ir a um comércio próximo de casa quando foi atacado por uma dupla - Reprodução internet

Gabriel Luiz tinha saído para ir a um comércio próximo de casa quando foi atacado por uma dupla Reprodução internet

Publicado 15/04/2022 19:04 | Atualizado 15/04/2022 19:24

Brasília - Um adolescente foi aprendido, nesta sexta-feira (15), suspeito de participar do ataque ao repórter da TV Globo , Gabriel Luiz, de 29 anos, nesta quinta-feira (14). O jovem foi localizado por agentes da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) e segundo relatos, o comparsa dele, que segue foragido, seria maior de idade. A faca utilizada no crime foi apreendida pelos agentes.

A vítima passou por diversas cirurgias, segundo parentes, e foi direcionada a uma Unidade de Tratamento Intensivo (UTI). Ele foi atingido no pescoço, abdômen, tórax e perna. O repórter foi socorrido por vizinhos e estava consciente no momento da chegada ao Hospital de Base.

Câmeras de segurança do estacionamento flagraram o momento que Gabriel passa pelo local e dois suspeitos aparecem. Logo depois, ele é atacado. A dupla não levou o celular do jornalista, que foi localizado e encaminhado à perícia. As investigações estão em andamento pela 3ª Delegacia de Polícia, no Cruzeiro.