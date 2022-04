Gabriel Luiz foi atacado em um estacionamento - Reprodução

Publicado 15/04/2022 19:28

Gabriel foi atacado em um estacionamento, próximo ao local onde mora, no Distrito Federal. Ele foi socorrido por vizinhos ao Hospital de Base do DF e nesta sexta foi transferido para uma unidade particular no Lago Sul.

A vítima passou por diversas cirurgias, segundo parentes, e foi direcionada a uma Unidade de Tratamento Intensivo (UTI). Ele foi atingido no pescoço, abdômen, tórax e perna. O repórter foi socorrido por vizinhos e estava consciente no momento da chegada ao Hospital de Base.

Câmeras de segurança do estacionamento flagraram o momento que Gabriel passa pelo local e dois suspeitos aparecem. Logo depois, ele é atacado. A dupla não levou o celular do jornalista, que foi localizado e encaminhado à perícia. As investigações estão em andamento pela 3ª Delegacia de Polícia, no Cruzeiro.