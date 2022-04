Jackson Vilar e Bolsonaro - Reprodução

Publicado 15/04/2022 12:46 | Atualizado 15/04/2022 13:55

Jackson Vilar, empresário evangélico, que aparece como um dos organizadores da motociata "Acelera para Cristo 2", já fez ataques ao presidente Jair Bolsonaro (PL) no passado. Em 10 de setembro de 2021, o empresário gravou um vídeo com um série de ataques ao presidente, chamando-o de "canalha", "traidor" e o mandou à "merda".

O descontentamento ocorreu após o presidente estimular seus seguidores nos discursos do 7 de setembro daquele ano, principalmente contra o Supremo Tribunal Federal (STF), e logo depois recuar e divulgar uma "Declaração à Nação" garantindo que nunca teve intenção de atacar outros poderes.

"Não acredito em Bolsonaro mais. Podem me chamar de traidor, do que você quiser, canalha. Traidor que quer andar de helicóptero para sobrevoar vendo a gente. Vou queimar minha camisa com o nome Bolsonaro. Você não merece respeito, Bolsonaro. Você traiu os motociclistas, os caminhoneiros. Você traiu o seu povo porque você é um frouxo, covarde. Bolsonaro, te apoiei até hoje e a partir de agora quero que você vá à merda”, disse Vilar no vídeo.



No material de divulgação da motociata de hoje, Jackson Vilar aparece como o organizador. Ele foi responsável também pelo “Acelera para Cristo”, a primeira, ano passado. Em 2018, Vilar se candidatou a deputado federal pelo PROS, mas não conseguiu se eleger.