Ataque frustrado a uma empresa de valores causou pânico em Guarapuava após troca de tiros e uso de moradores como reféns - Reprodução/RPC

Publicado 18/04/2022 15:10

Guarapuava - O aterrorizante ataque a uma empresa de valores no município de Guarapuava, interior do Paraná, da noite de domingo, 17, deixou de medo, mas também de pistas para descobrir a identidade dos criminosos. Na manhã desta segunda-feira, uma arma de grosso calibre e de uso restrito foi encontrada abandonada em uma árvore no bairros dos Estados, região próxima à sede da transportadora.

Na noite de domingo, um bando com cerca de 30 pessoas fortemente armados fechou os principais acessos da cidade. Com veículos blindados, os assaltantes fizeram moradores de refém, incendiaram dois automóveis em frente ao Batalhão da Polícia Militar e trocaram tiros com os agentes. Dois policiais se feriram no confronto.



De acordo com um perito escutado pela 'RPC', a arma aparenta ser um fuzil automático, de calibre 12mm. O artefato será periciado pelas autoridades. De acordo com a PM, os criminosos conseguiram fugir durante a madrugada por uma estrada rural após o ataque frustrado. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que os acessos via BR-277 estão liberados.