Raoni Carlos foi levado ao Hospital Municipal com vida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu durante a cirurgia - Reprodução/TV Santa Cruz

Publicado 18/04/2022 16:45 | Atualizado 18/04/2022 17:27

Teixeira de Freitas - A Polícia Civil investiga a morte de Raoni Carlos, morto a tiros, na noite de sábado, 17, após um acidente de trânsito em Teixeira de Freitas, município localizado no sul da Bahia. De acordo com testemunhas, o motorista do automóvel dirigia na contramão quando colidiu com uma motocicleta perto de uma rotatória na Avenida Presidente Getúlio Vargas.

O veículo chegou a capotar. Ao tentar fugir do local do acidente, o condutor foi agredido e baleado. O suspeito pelo disparo ainda não foi identificado pela polícia. Os dois ocupantes da moto atingida pelo veículo e mais duas testemunhas ficaram feridos.



De acordo com o relatos de pessoas que presenciaram o acidente, o motorista teria cochilado ao volante quando entrou em uma via na contramão e atingiu a motocicleta. Ao tentar escapar do flagrante, o condutor foi retirado do carro por populares e foi agredido fisicamente. No meio da confusão, ele foi baleado. Um mototaxista e um idoso também foram atingidos pelos disparos.

Raoni Carlos chegou a passar por cirurgia no ao Hospital Municipal de Teixeira de Freitas, mas não resistiu aos ferimentos. Na mesma unidade, o mototaxista recebeu alta médica. No entanto, o boletim médico do idoso e dos dois feridos no acidente de moto não foi divulgado.