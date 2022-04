Anvisa revê resoluções sobre uso emergencial de medicamentos e vacinas contra a covid-19 - Breno Esaki/Agência Saúde DF

Anvisa revê resoluções sobre uso emergencial de medicamentos e vacinas contra a covid-19 Breno Esaki/Agência Saúde DF

Publicado 18/04/2022 17:50

Brasília - A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) anunciou nesta segunda-feira (18) que está revisando a vigência dos atos que editou em resposta à pandemia de Covid-19. Entre eles estão as resoluções sobre o uso emergencial de vacinas e medicamentos. Diversas autorizações emitidas pela agência perderiam a validade a partir do fim da emergência sanitária, anunciada pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, neste domingo (17).

Diante disso, o Ministério da Saúde pediu que a Anvisa mantenha as resoluções por mais um ano a partir do momento da retirada do estado de Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional. A prorrogação do prazo de vigência das normas ainda depende de aprovação da Diretoria Colegiada do órgão e, se aprovada, deve permitir que vacinas e medicamentos em uso emergencial continuem sendo utilizados por esse período.

A agência reforçou que a vacinação contra Covid-19 deve continuar em andamento e que a dose de reforço deve ser aplicada nos públicos indicados. Além disso, o órgão também lembrou da importância dos programas de testagem e mapeamento genômico do vírus em circulação no país para a contenção da doença. "A medida é necessária diante da possibilidade do surgimento de novas variantes", informou a entidade.



"Cada pessoa deve continuar atenta às medidas de higienização das mãos e uso de máscara em ambientes de maior risco, com aglomerações", adicionou a agência.



Apesar dos avanços no controle da doença no Brasil, muitos países continuam em estado de pandemia e com índices de vacinação ainda baixos, necessitando imunizar suas populações.