Blogs usam canais no Youtube para disseminar fake news - Ailma Teixeira/ iG

Blogs usam canais no Youtube para disseminar fake news Ailma Teixeira/ iG

Publicado 18/04/2022 19:49

O YouTube retirou do ar, na última quarta-feira, 13, um vídeo do canal do presidente Jair Bolsonaro (PL) onde ele comenta sobre supostas fraudes nas eleições de 2018 sem apresentar provas. O conteúdo havia sido publicado em 12 de agosto de 2021. A medida foi baseada na nova política da plataforma para combater fake news eleitoral, anunciada em março.

Na gravação, em entrevista à rádio Jovem Pan de Maringá (Paraná), o presidente aparece comentando sobre uma suposta invasão às urnas eletrônicas, interferindo no resultado das eleições de 2018.



Na conversa, o chefe do Executivo também defende a volta do voto impresso para as eleições deste ano e critica o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso. Há ainda comentários relacionados à CPI da Covid, em andamento na época.

Regra da plataforma

O YouTube informou, em março, que irá remover todos os vídeos com conteúdos falsos sobre as eleições de 2018. A medida faz parte de uma atualização na política da plataforma para combater fake news no cenário eleitoral.



Serão retirados do ar vídeos com "informações falsas sobre fraude generalizada, erros ou problemas técnicos que supostamente tenham alterado o resultado de eleições anteriores, após os resultados já terem sido oficialmente confirmados".



Informações falsas sobre inelegibilidade de candidatos ou com incitação para que cidadãos atrapalhem eleitores na hora do voto também não serão toleradas.