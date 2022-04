País acumula 659.759 mil vidas perdidas para a doença - Daniel Castelo Branco

Publicado 18/04/2022 18:34

Segundo o painel atualizado diariamente pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), o Brasil registrou nesta segunda-feira 8.470 novas infecções por covid-19, e 66 mortes.



Os números elevaram o total de casos confirmados para 30.261.088, e o de óbitos confirmados para 662.026 desde fevereiro de 2020, quando a pandemia chegou ao país.

A média móvel de casos, de 14.269, é 32% menor que a registrada na última segunda-feira (11), de 21.201.



Na média móvel de mortes, que está em 100, a queda foi de 31% - na semana passada, era de 145.

Pandemia no Brasil



Nesta segunda-feira, o ministro da Saúde Marcelo Queiroga afirmou que a vacina CoronaVac deve ser usada apenas na faixa etária de 5 a 18 anos. Ele argumentou que em países desenvolvidos o imunizante não é usado em esquemas primários de vacinação, ou seja, nas duas primeiras doses.

O ministro também declarou o fim do estado de emergência em saúde pública de importância nacional para covid-19 no Brasil, reiterando, no entanto, que as políticas de saúde não seriam interrompidas.

"A Covid não acabou, nem vai acabar, pelo menos nos próximos tempos. E precisamos conviver com essa doença e com esse vírus. Felizmente parece que o vírus tem perdido a força, a letalidade. E cada dia vislumbramos um período pós pandêmico. É o que pensamos", disse.