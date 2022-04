Aécio seria o mentor de Eduardo Leite, pré-candidato a presidência - Reprodução

Publicado 19/04/2022 14:24 | Atualizado 19/04/2022 14:29

Porto Alegre - O ex-governador do Rio Grande do Sul Eduardo Leite (PSDB) tentou contornar uma saia justa após publicar uma foto nas redes sociais ocultando o deputado federal Aécio Neves (PSDB-MG) da imagem , durante encontro com o presidente do Solidariedade, Paulinho da Força.

A conversa ocorreu nesta segunda-feira, 18, em São Paulo. Eduardo Leite está em uma campanha paralela para se cacifar na candidatura presidencial, na contramão do ex-governador de São Paulo João Doria, pré-candidato do PSDB ao Planalto.

Na foto que Leite postou para registrar o encontro com Paulinho, Aécio não aparece, apesar de ter ficado ao lado dos dois em uma mesa. A imagem de Leite com o presidente do Solidariedade recebeu 883 curtidas de seguidores do tucano no Twitter. Logo abaixo, uma internauta perguntou: "pq vc cortou o Aécio da foto?" Esse comentário teve 10,2 mil reações.

"Vamos lá: Foi o próprio @AecioNeves que me enviou a foto publicada em minhas redes ontem, por entender que relevante era destacar a conversa com o líder de um importante partido. Aécio é grande parceiro na construção de um projeto para o Brasil. Agradeço o apoio e o envio da foto!", respondeu Eduardo Leite em seguida.

Aécio perdeu prestígio no PSDB após ter sido envolvido no escândalo da delação do empresário Joesley Batista, do grupo J&F, em 2017, mas ainda mantém influência na legenda e é um dos articuladores da candidatura de Eduardo Leite. O deputado mineiro sempre negou ter cometido irregularidades na vida pública.