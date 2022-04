Procon notificou a empresa Eventim responsável pela venda de ingressos - Fernando Carranza Garcia

Procon notificou a empresa Eventim responsável pela venda de ingressosFernando Carranza Garcia

Publicado 20/04/2022 12:03 | Atualizado 20/04/2022 12:05

São Paulo - O Procon-SP notificou a empresa Eventim Brasil por conta dos ingressos que se esgotaram rapidamente para o show da banda Coldplay. O evento está marcado para acontecer nos dias 15 e 16 de outubro no Allianz Parque, em São Paulo e o encerramento das vendas gerou questionamento entre os consumidores nas redes sociais.

fotogaleria

A empresa deverá comprovar qual a carga de ingressos disponibilizados – tanto na pré-venda, quanto na venda ao público em geral – em todas as modalidades e setores. Além disso, o Procon-SP também requer informações sobre quais os mecanismos foram adotados para evitar a comercialização dos ingressos por cambistas e empresas terceirizadas.



De acordo com a notificação do Procon, na resposta da empresa também deve constar informações sobre a forma de processamento e pagamento dos bilhetes vendidos pelo site e canais de venda físicos; detalhar os custos relativos à aquisição de cada modalidade de ingresso (discriminando taxas, frete, descontos promocionais, entre outros), além de apresentar cópia integral de cada unidade, tal como comercializada ao público consumidor.



Além disso, deve ser enviada ainda a comprovação do funcionamento dos canais de atendimento aos consumidores para as demandas de natureza operacional e financeira e o envio de cópia do material publicitário e das mídias de divulgação do evento.



As explicações deverão ser prestadas até esta quarta. Procurada, a empresa Eventim ainda não se pronunciou até a publicação desta matéria.