Bolsonaro durante discurso em evento religioso - Reprodução

Publicado 20/04/2022 12:42

Brasília - O presidente da República fez desabafos sobre se sentir solitário ao morar no Palácio da Alvorada, em Brasília, residência oficial do chefe de Estado. Durante um evento de Lançamento da Marcha para Jesus na Comunidade das Nações em Cuiabá, no Mato Grosso, Jair Bolsonaro (PL), disse que se sente "um presidiário sem tornozeleira eletrônica".

Em evento com lideranças evangélicas, presidente da República reclama da 'solidão' do Palácio da Alvorada. "Muitas vezes, me sinto ali como um presidiário sem tornozeleira eletrônica", disse Jair Bolsonaro. #ODia pic.twitter.com/nk6YxiBVew — Jornal O Dia (@jornalodia) April 20, 2022

O pré-candidato à reeleição disse que "Cada um de nós tem a sua cruz, mas o somatório de todos nós, sabendo realmente quem é o senhor, nós vencemos qualquer obstáculo", declarou.

Apesar das declarações, Bolsonaro agradeceu por estar no cargo de chefe do Executivo e que continuará neste objetivo se for "da vontade de Deus". Logo depois, o pastor da Comunidade das Nações orou por Bolsonaro e pediu a reeleição do presidente. "Dizemos sim, amém, pela reeleição do nosso presidente", finalizou.