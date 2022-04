Marca divulgou novos sabores de miojo - Reprodução

Marca divulgou novos sabores de miojoReprodução

Publicado 20/04/2022 13:15

A marca de alimentos Nissin, japonesa especializada na produção de macarrão instantâneo, divulgou, nesta terça-feira, o lançamento de dois sabores de miojo que intrigou usuários das redes sociais. Chocolate e beijinho serão as novas opções para os consumidores no Brasil. A receita seguirá quase a mesma, a única diferença é que ao invés de água o preparo deve ser feito com leite.

O tempo para o prato ficar pronto continua em quatro minutos. A novidade ganhou a atenção dos usuários do Twitter e gerou diversos memes e críticas, além, é claro, de curiosos prontos para experimentar os novos sabores.