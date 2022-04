André Mendonça e o presidente Jair Bolsonaro - Agência Brasil

André Mendonça e o presidente Jair BolsonaroAgência Brasil

Publicado 20/04/2022 21:21 | Atualizado 20/04/2022 21:40

Deputados bolsonaristas demonstraram decepção com o voto do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), André Mendonça, pela condenação do deputado federal Daniel Silveira (União Brasil-RJ) por estimular atos democráticos e ameaçar instituições, como o STF. A Corte formou maioria para condenar o parlamentar à prisão e à perda de mandato e dos direitos políticos, o que o torna inelegível.

Mendonça acompanhou os demais ministros e foi favorável à condenação, mas propôs uma pena de 2 anos e 4 meses de prisão, menor do que a de 8 anos e 9 meses sugerida pelo relator do processo, Alexandre de Moraes.

O voto surpreendeu bolsonaristas, já que o ministro foi indicado ao Supremo por Jair Bolsonaro (PL), aliado do deputado. Também indicação do presidente, Kássio Nunes foi o único que votou pela absolvição do deputado, o que lhe rendeu elogios de apoiadores do chefe do Executivo.

"Quem diria que Kassio Nunes acertaria e André Mendonça erraria tanto", publicou a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) no Twitter. Sem citar Mendonça, o deputado federal Daniel Freitas também mostrou contrariedade com a posição do ministro. "Triste. Que vergonha", escreveu.

Junio Amaral (PL-MG) parabenizou Nunes Marques pelo voto a favor de Silveira. "O Ministro Nunes Marques representou em sua fala todos os brasileiros de bem que defendem a liberdade. Deixou claro que Daniel Silveira pode até ter usado palavras de baixo calão, mas não cometeu NENHUM crime. Há esperança! #STFVergonhaNacional", publicou.

A deputada estadual Janaína Paschoal (PRTB-SP) criticou a condenação. "Nunca defendi o vídeo do Deputado, nunca sustentei que estaria alicerçado na liberdade de expressão e manifestação. Mas uma condenação a 8 anos, por uma situação que poderia caracterizar, no máximo, infração de menor potencial ofensivo é assustador!", escreveu no Twitter.