Marcelo Queiroga, ministro da Saúde - Reprodução/IG Minas Gerais

Publicado 22/04/2022 16:47 | Atualizado 22/04/2022 16:49

Brasília - O Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, declarou que a Comissão de Inquérito Parlamentar (CPI) da Covid "em nada ajudou o Brasil". O médico comentou o assunto nesta sexta-feira (22) durante entrevista para a à coluna Igor Gadelha, do portal Metrópoles.

Questionado sobre o momento mais difícil da pandemia durante sua gestão no ministério, Queiroga afirmou que foi a comissão que, em suas palavras, "ficou vasculhando tudo do governo e não achou absolutamente nada".

"Às vezes, aquilo até atrapalhava as pessoas dentro do ministério, porque os servidores, em vez de estarem preocupados com políticas públicas, ficavam perdendo tempo para passar informações para essa comissão, que em nada ajudou o Brasil", disse.

Queiroga também criticou a cobrança do comprovante de vacinação contra Covid. "Não defendemos forçar as pessoas a se vacinar. O Brasil não precisa que nós forcemos os brasileiros a se vacinar, eles vão se vacinar, eles sabem. Nós induzimos a vacinação, não é forçando as pessoas através de passaporte da discórdia. Nós induzimos a vacinação, orientamos”.