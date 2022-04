Médico é aplaudido após ficar irritado com impressora ruim - Youtube / Reprodução

Publicado 22/04/2022 16:22 | Atualizado 22/04/2022 16:24

Viralizou, nas redes sociais, um vídeo em que um médico faz um desabafo exaltado em uma unidade de pronto atendimento (UPA) em Santa Catarina. Na última segunda-feira, 18, o profissional apareceu em uma gravação muito irritado com uma impressora que não funcionava e culpou a gestão do município pela situação.

Veja o vídeo:

“Chega uma hora na vida do cara que não dá para aguentar mais. Eu peço desculpas aos senhores, porque, assim que for possível, a gente vai começar a atendê-los como vocês merecem”, diz o médico Carlos de Lima, em parte do registro, aos pacientes em um corredor da UPA após apontar para uma impressora ao fundo.