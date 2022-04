Casal é flagrado fazendo sexo em avenida movimentada de Santos - Reprodução

Casal é flagrado fazendo sexo em avenida movimentada de Santos Reprodução

Publicado 22/04/2022 16:11

Um casal foi flagrado tendo relações sexuais em plena luz do dia, nesta quinta-feira, 21, em uma avenida movimentada de Santos, no litoral de São Paulo. Moradores da região e motoristas que passavam pelo local se revoltaram com a situação e o casal quase foi agredido.



Uma pessoa que passava no momento chegou a gravar a cena. Em entrevista, ela disse que as pessoas que estavam no ponto de ônibus começaram a xingar o casal. "Eles até estavam tentando ser discretos, mas dava para perceber que estavam praticando o ato sexual", falou.

O homem e a mulher ao perceberem que estavam sendo hostilizados, foram embora do local. A GCM (Guarda Civil Municipal) e a Polícia Militar não foram acionadas para a ocorrência.