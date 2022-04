A Ministra Rosa Weber - Reprodução/YouTube

Publicado 22/04/2022 17:03

A ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) Rosa Weber foi sorteada nesta sexta-feira, 22, para ser relatora da ação, da Rede Sustentabilidade, que pede a anulação do perdão de pena concedido pelo presidente Jair Bolsonaro ao deputado Daniel Silveira (PTB-RJ), na quinta-feira, 21.



O Rede Sustentabilidade pede que seja concedida uma liminar com a suspensão do decreto do presidente e posterior análise do caso pelo plenário do Supremo.

Na quarta-feira, 20, o STF condenou o deputado bolsonarista a 8 anos e 9 meses de prisão, além de multa no valor de R$ 192,5 mil por incitar agressões a ministros da Corte e atacar a democracia. A decisão pode tirar o parlamentar da disputa eleitoral deste ano e inviabilizar o projeto de uma candidatura a senador pelo Rio de Janeiro. Outra consequência da condenação, aprovada por 10 votos a 1, deve ser a cassação do mandato.

A corte entendeu que a conduta do deputado foi criminosa e não estava protegida pela imunidade parlamentar.



Ontem, Bolsonaro disse que é prerrogativa do presidente conceder indulto e defendeu que “a liberdade de expressão é pilar essencial da sociedade em todas as suas manifestações”. “A graça de que trata este decreto é incondicionada e será concedida independentemente do trânsito em julgado da sentença penal condenatória”, disse o presidente, em sua live semanal.



Nesta sexta-feira, em Porto Seguro (BA), Bolsonaro comentou a decisão de conceder o indulto a Daniel Silveira. “Ontem foi um dia importante para nosso país. Não pela pessoa que está em jogo ou por quem foi protagonista desse episódio, mas o simbolismo que temos mais que o direito, nós temos a garantia da nossa liberdade”, declarou o presidente em evento para comemorar os 522 anos do descobrimento do Brasil.