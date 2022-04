Eduardo Leite (PSDB) - Reprodução

Eduardo Leite (PSDB)Reprodução

Publicado 23/04/2022 12:22 | Atualizado 23/04/2022 12:23

O ex-governador do Rio Grande do Sul (RS), Eduardo Leite, declarou nesta sexta-feira, 22, que irá apoiar à candidatura do ex-governador de São Paulo João Doria à Presidência da República. Depois de meses trabalhando para ser candidato no lugar do paulista, por carta, o gaúcho afirmou que respeita o vencedor das prévias da sigla.

Na última terça-feira, 19, Leite e Doria se reuniram, para que o ex-governador do RS comunicasse a decisão. Segundo Leite, ele ouviu do ex-governador paulista que ele “não abre mão de ser o candidato do PSDB”.

Na carta divulgada, Eduardo Leite diz que “se quisesse ser apenas candidato a presidente da República, como uma ideia fixa acima de tudo e de todos, teria trocado de partido”.



"E é por isso que o PSDB deve ter candidato a presidente e liderar o centro democrático. Hoje este nome é João Doria, por decisão dele e das prévias", disse.



"Qualquer caminho diferente dependeria de entendimento com o próprio candidato escolhido. Assim, me coloco ao lado do meu partido e desta candidatura, na expectativa de que a união do PSDB contribua com a aguardada unificação dos atores políticos do centro", escreve Leite.



Leite finalizou a carta afirmando que, assim como fez no Rio Grande do Sul, também pretende ajudar a unificar o Brasil.

"Continuarei andando e conversando pelo país para mostrar o que fizemos no Rio Grande do Sul, como um exemplo do que é possível e deve ser feito no Brasil: atacar os problemas e não as pessoas, dialogar com quem pensa diferente, respeitar a diversidade e unir equilíbrio fiscal, desenvolvimento e justiça social.Este caminho novo, que é o presente no Rio Grande do Sul, deve ser o futuro do Brasil. E meu papel é ajudar a construir que o meu estado não ande para trás e que o meu país ande para frente. Fizemos Um Só Rio Grande. É hora de fazer Um Só Brasil. E para isso, contem comigo para sermos um só PSDB", afirmou.



A previsão do grupo é que no dia 16 de maio um único nome seja escolhido para concorrer ao Palácio do Planalto.

João Doria é um dos três pré-candidatos ao Planalto dos partidos que tentam se colocar como a terceira via. Além dele, Simone Tebet (MDB) e Luciano Bivar (União Brasil) também lançaram pré-candidaturas.