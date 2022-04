Deputado Otoni de Paula (MDB) - Divulgação

Publicado 23/04/2022 14:43

O presidente Jair Bolsonaro (PL) indicou nesta sexta-feira, 23, o deputado Otoni de Paula (MDB- RJ) para ocupar o cargo de vice-líder do governo na Câmara dos Deputados. A indicação foi publicada na edição do "Diário Oficial da União".

O líder do governo na Câmara é o deputado Ricardo Barros (PP-PR). Existe, ainda, 14 vice-líderes. O regulamento interno da Câmara permite ao presidente da República indicar até 15 vice-líderes dentre os integrantes de partidos que apoiam o governo.



Otoni de Paula já exerceu a função de vice-líder do governo em 2020, mas deixou o cargo em julho daquele ano, após atacar o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), nas redes sociais.



A indicação ocorreu um dia após Bolsonaro ter anunciado o perdão da pena do deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ), condenado a 8 anos e 9 meses de prisão pelo STF.

Em 2020, Otoni de Paula publicou vídeos onde chamava o ministro Alexandre de Moraes de "lixo", "tirano" e "canalha". A Procuradoria Geral da República (PGR) o denunciou ao STF, acusado dos crimes de difamação, injúria e coação.



O deputado também postou, na época, mensagens em rede social incitando manifestações, caso o Senado não aprovasse um eventual pedido de impeachment dos ministros Alexandre de Moraes e Luís Roberto Barroso.



Após a a Justiça de São Paulo determinar que as redes sociais removessem as postagens feitas pelo deputado, Ele então pediu desculpas, mas afirmou, por meio de nota, as falas "refletem direito de expressão".



O ministro Alexandre de Moraes, atendendo a pedido da PGR, em 2021, autorizou uma operação de busca e apreensão da Polícia Federal em endereços ligados a Otoni de Paula. O objetivo era apurar eventual crime de incitar a população, por meio das redes sociais, a praticar atos violentos e ameaçadores contra a democracia e o Estado Democrático de Direito.