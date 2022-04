Ricieri Chagas trabalhava há 26 anos como policial militar. PM teve morte cerebral confirmada nesta sexta-feira (23) - Reprodução

Ricieri Chagas trabalhava há 26 anos como policial militar. PM teve morte cerebral confirmada nesta sexta-feira (23)Reprodução

Publicado 23/04/2022 16:22 | Atualizado 23/04/2022 16:24

Guarapuava - O cabo Ricieri Chagas, baleado na cabeça durante a tentativa de assalto à empresa de valores em Guarapuava, teve morte cerebral confirmada. A informação foi divulgada pelo novo comandante do 16º Batalhão de Polícia Militar (BPM) do Paraná, Major Flávio Ferraz.

A corporação também lamentou a morte do PM, que estava na corporação há 26 anos. "Teve uma carreira exemplar e extremamente operacional. É conhecido por todo o país, por ter brilhantemente representado a PMPR na Força Nacional”, diz um trecho do comunicado divulgado pela polícia.

Ricieri estava na viatura alvejada por criminosos na noite do último domingo (17). Além dele, outras duas pessoas ficaram feridas, sendo elas um segundo PM e um civil. O militar deixa a esposa e dois filhos.



No dia 18 deste mês, a cidade de Guarapuava, cerca de 250 km da capital Curitiba, viveu cenas de terror. Bandidos com armamento ostensivo invadiram o município para assaltar uma transportadora de valores. Na ação, o grupo de criminosos acabou fazendo reféns, disparou contra um batalhão da Polícia Militar e incendiou veículos.

Confira a no da Polícia Militar na íntegra:

"É com indescritível pesar que a Polícia Militar do Paraná informa o falecimento do Cabo Ricieri Chagas.



Natural de Campo Mourão, o Cabo Ricieri nasceu em 29 de outubro de 1973, ingressou nas fileiras da Corporação em 26 de Julho de 1995, tendo completado 29 anos, 3 meses e 05 dias de excelente serviços prestados!



Atuou no 16º BPM e no Batalhão de Polícia de Fronteira. No 16º atuou nos extintos GOE (Grupo de Operações Especiais) e TMA (Tático Móvel Auto), além da ROTAM e Pelotão de Trânsito. Por cerca de 15 anos vestiu a camisa do Pelotão de Choque do 16° BPM.



Teve uma carreira exemplar e extremamente operacional. É conhecido por todo o país, por ter brilhantemente representado a PMPR na Força Nacional. Ostentava com honra o brevê do CCDC (Curso de Controle de Distúrbios Civis) em seu peito.



Conhecido por sua célebre frase "Vamos pegar os caras!". Sua marca registrada sempre foi o amor a profissão. Sempre foi o paizão dos policiais do Choque, aconselhando os demais policiais. Seu legado para sempre será lembrado.



Honrou com todas as suas forças o seu juramento: "Devotar-me inteiramente ao serviço do Estado e da minha Pátria cuja honra, integridade e instituições defenderei com o sacrifício da própria vida."



"E quando caminhar em direção a Vós, terei a certeza de que serei um Homem de Choque, nesta e em outras vidas, pela paz e pela ordem, CHOQUEEEEE!"