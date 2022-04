Menino passa por cirurgia de remoção após nascer com dois pênis - Pixabay

Publicado 23/04/2022 15:31 | Atualizado 23/04/2022 15:40

São Paulo - Um menino de dois anos passou por uma cirurgia de remoção após nascer com dois pênis. O caso aconteceu em São Paulo e foi publicado no peridódico científico "Journal of Pediatric Urology" em março deste ano.

Segundo os médicos, a rara anomalia é chamada de difalia. A condição pode acontecer de três maneiras: apenas a duplicação da glande, a difália bífida e a difália completa (dois corpos cavernosos e um corpo esponjoso para cada pênis).

No caso do garoto, ele possuía duplicação peniana completa, com um órgão maior do que o outro. Durante o procedimento, os médicos removeram o pênis esquerdo e criança passou a ter somente um órgão sexual.

"O tratamento deve ser sempre planejado individualmente, considerando as anomalias associadas, com o objetivo de obter resultados funcionais e estéticos satisfatórios", diz trecho do estudo.