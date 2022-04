Bolsonaro (PL) diz que indulto a Daniel Silveira (PTB) simboliza garantia da 'nossa liberdade' - Reprodução

Publicado 23/04/2022 13:16

Salvador - Durante a cerimônia em homenagem aos 522 anos de chegada dos portugueses ao país, o ex-ministro da Cidadania e pré-candidato ao governo da Bahia João Roma (PL) comparou, nesta sexta-feira, 22, o deputado Daniel Silveira (PTB/RJ) a Tiradentes.



Roma afirmou o presidente Jair Bolsonaro (PL) "salvou da forca o novo Tiradentes do Brasil", fazendo referência a Silveira, que recebeu na quinta-feira, 21 um indulto extinguindo a pena de prisão estipulada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na última quarta-feira, 20 . O deputado federal foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a oito anos e nove meses de cadeia por ataques aos ministros da corte e incentivar atos antidemocráticos.

O indulto significa o perdão da pena e pode ser concedido pelo presidente da República por meio de decreto. A intenção do presidente é perdoar as possíveis irregularidades cometidas pelo parlamentar.

"No 21 de abril deste ano, teve mais um episódio na história da nossa República: Bolsonaro salvou da forca o novo Tiradentes do Brasil", disse Roma. "Ele, com muita coragem, enfrentou estruturas para que nossa a democracia seja cada vez mais fortalecida, para que nossas instituições estejam equilibradas", disse o ex-ministro.

"Que todos eles se lembrem que nós não temos pagadores de impostos para sustentar uma burocracia que olhe para o seu umbigo, mas nós precisamos, sim, de gestores públicos que olhem para o nosso povo sofrido. É esse Brasil que nós queremos", apontou. Roma é pré-candidato ao governo da Bahia e fez discurso voltado à reeleição do presidente, que também estava presente.