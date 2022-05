Em clima de campanha, Lula (PT) e Bolsonaro (PL) medirão forças nos atos programados para o Dia do Trabalho - Reprodução

Publicado 01/05/2022 10:33 | Atualizado 01/05/2022 11:22

São Paulo - O feriado de 1º de maio marca não apenas a volta das manifestações nas ruas do país, assim como a antecipação do primeiro grande embate entre os principais concorrentes na eleição presidencial de outubro: Jair Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Com os números da pandemia em declínio no Brasil, os atos programados em várias cidades medirão a temperatura às vésperas do pleito. Em São Paulo, onde acontece os dois principais eventos, apenas três quilômetros de distância separam as manifestações dos dois polos políticos antagônicos.

A Polícia Federal fez o dever de casa e reforçou o esquema de segurança de todos os presidenciáveis após o episódio da facada que o então pré-candidato Jair Bolsonaro sofreu em setembro de 2018 e ameaças à campanha de Fernando Haddad (PT). O efetivo da Polícia Militar contará com 840 policiais, apoio de 128 viaturas, dois caminhões blindados, veículos lançador de água, cinco cães, 20 cavalos e dois drones.

Na manhã deste domingo, na Praça Charles Miller, no Pacaembu, acontece o encontro de sete centrais sindicais à frente da manifestação 'Emprego, Direitos, Democracia e Vida', que contará com a presença de Lula, líder das recentes pesquisas de intenção de votos, nas simulações de 1º e 2º turno. Seu discurso está previsto para acontecer às 15h.

À tarde, a partir das 14h, está programada na Avenida Paulista o ato liderado por movimentos bolsonaristas em defesa da liberdade e da Constituição. Condenado a oito anos e nove meses de prisão pelo Supremo Tribunal de Justiça por ataques à democracia e instituições democráticas, como o próprio STF, o deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ), indultado pelo presidente Jair Bolsonaro, está confirmado.

A preocupação de aliados do atual mandatário do Palácio do Planalto é por uma nova escalada de ataques ao STF e à credibilidade do voto eletrônico, tema recorrente na base de apoiadores de Bolsonaro, que não confirmou presença no evento.

Com nomes da chamada terceira via estagnados nas recentes pesquisas, Lula e Bolsonaro aquecem o ritmo de campanha para atrair os votos de eleitores indecisos. No Aterro do Flamengo, Zona Sul do Rio, centrais sindicais promovem neste domingo manifestação em de defesa de "empregos, direitos e democracia" e protesto contra a inflação de alimentos e combustíveis.

Em outras capitais brasileiras, atos favoráveis pró-Lula e pró-Bolsonaro também estão previstos. Apenas em Brasília, sete manifestações estão programadas.