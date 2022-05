Equipes de busca localizaram a ossada próximo a uma máquina - Corpo de Bombeiros de Brumadinho

Equipes de busca localizaram a ossada próximo a uma máquinaCorpo de Bombeiros de Brumadinho

Publicado 03/05/2022 11:21 | Atualizado 03/05/2022 11:30

Três anos e três meses após o rompimento da barragem da mina do Córrego do Feijão, que deixou 270 mortos, uma equipe do Corpo de Bombeiros de Brumadinho encontrou a ossada que pode ser de mais uma vítima da tragédia. Cerca de 40 segmentos corpóreos foram localizados nesta segunda-feira e esta pode ser uma dos seis pessoas ainda desaparecidas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a ossada foi encontrada próxima a uma máquina utilizada nas buscas. Com a localização de parte dos seguimentos, as equipes puderam iniciar uma busca especializada. Agora, todo o material foi encaminhado para a perícia. Ainda segundo as autoridades, não é possível afirmar com certeza que será possível concluir a identificação.

"A maior operação de busca e salvamento da história permanece, graças ao incansável trabalho dos bombeiros militares, apresentando resultados importantes que objetivam o conforto das famílias. O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais continua, há mais de três anos e três meses, no esforço irrefreável de localizar as seis joias restantes do rompimento da barragem ocorrido em 25 de janeiro de 2019", disse a corporação.

Em novembro de 2021, o mecânico Uberlândio Antônio da Silva, de 54 anos, nascido no Espírito Santo, que foi identificado como a 263ª vítima. Em dezembro, a 264ª vítima foi identificada como Lecilda de Oliveira, 49 anos.