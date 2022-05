Mulher discute com passageira negra por conta do cabelo - Reprodução

Mulher discute com passageira negra por conta do cabeloReprodução

Publicado 03/05/2022 12:55 | Atualizado 03/05/2022 12:57

São Paulo - Vídeos do metrô de São Paulo filmados pela população revoltada com um caso de racismo dentro de um vagão viralizaram na noite desta segunda-feira. Segundo relatos, uma mulher loira teria pedido a uma passageira negra que tirasse o cabelo de perto dela, pois poderia passar alguma doença.

pic.twitter.com/aDCQ5oUXwJ Racismo aqui no metro Ana Rosa , de São Paulo, absurdo @metrosp_oficial

— Anna Paula Mendonça (@AnnaPaulaMendo4) May 2, 2022

A vítima, Welica Ribeiro, é do Rio de Janeiro, e estava acompanhada do pai e do irmão, Jonatan Ribeiro, que filmou a discussão. Ambos foram até a delegacia registrar a ocorrência. O caso revoltou as testemunhas e a mulher precisou ser escoltada pela segurança do metrô que aguardou a chegada da Polícia Militar para conduzi-la a uma delegacia.

Mulher diz que cabelo de passageira negra pode passar doença e causa revolta em metrô de São Paulo



Crédito: Reprodução#ODia pic.twitter.com/MxxetXHwZ0 — Jornal O Dia (@jornalodia) May 3, 2022

Do lado de fora do vagão, uma multidão se formou chamando a mulher de racista e para impedir que a suspeita deixasse a estação antes da chegada da polícia. O metrô de São Paulo informou que "por volta das 18h, duas passageiras se desentenderam e uma delas foi acusada de injúria racial. Os agentes de segurança do Metrô atuaram na proteção das partes. A PM foi acionada e as encaminharam para a delegacia", disse, por meio de nota.