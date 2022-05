Ex-presidente Lula (PT) - Ricardo Stuckert

Publicado 04/05/2022 10:59



Capa da revista Time, na edição desta semana , o ex-presidente Lula falou sobre o conflito entre Rússia e Ucrânia. Segundo ele, presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, também é responsável pela guerra. "Na guerra não há apenas um culpado. Estão incentivando esse cara [...] Os Estados Unidos têm muita influência política. E Biden poderia ter evitado [a guerra], não incitado", disse o petista.

O ex-presidente disse que os Estados Unidos e a União Europeia deveriam ter garantido a Putin que a Ucrânia não entraria na Otan e que o preço do conflito e as sanções contra a Rússia chegarão aos países da América Latina "Vamos ter que pagar a conta por causa da guerra na Ucrânia. Argentina, Bolívia também terão que pagar. Você não está punindo Putin. Você está punindo muitos países diferentes, você está punindo a humanidade", disse Lula.

O petista disse ainda que a Organização das Nações Unidas (ONU) hoje não é vista da mesma forma e que o ideal seria criar uma nova junta de aliança entre países para discutir e solucionar os problemas entre as lideranças diplomáticas. "Hoje a ONU não representa nada. Os governos não levam a Organização a sério pois tomam decisões sem respeitá-la", diz.

Lula também falou sobre a questão da exploração do Petróleo e a crise climática que envolve a questão. A matéria aborda a vontade do presidenciável Gustavo Petro, da Colômbia que prometeu suspender imediatamente a exploração de petróleo em seu país, seguindo as recomendações da Agência Internacional de Energia. O petista, no entanto diz que deve decepcionar ambientalistas. "Olha, o Petro tem o direito de propor o que quiser. Mas no caso do Brasil, isso não é real", diz. "No caso do mundo, não é real", completa.