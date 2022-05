Postagem engana ao dizer que Elon Musk demonstrou apoio a Bolsonaro - Arte/Comprova

Postagem engana ao dizer que Elon Musk demonstrou apoio a BolsonaroArte/Comprova

Publicado 05/05/2022 07:00

Brasil - É falso um vídeo de Elon Musk publicado no TikTok com legendas inventadas que fazem elogios a uma motociata em apoio ao presidente Jair Bolsonaro (PL). Na ocasião, o empresário falava sobre o abastecimento de água na região de Gruenheide, na Alemanha, onde ocorre a construção de uma fábrica da Tesla. Em nenhum momento ele fez menção a Bolsonaro ou à política brasileira.*

Conteúdo investigado: Uma



Onde foi publicado: TikTok e Twitter



Conclusão do Comprova: É falsa a publicação no TikTok que coloca legendas inventadas em um vídeo do bilionário Elon Musk durante uma coletiva de imprensa sobre a nova fábrica de carros elétricos da Tesla, na Alemanha. O post dá a entender que o empresário estava elogiando as motociatas do presidente Jair Bolsonaro no Brasil.



Na verdade, Musk estava respondendo a questionamentos sobre um possível risco de desabastecimento de água por conta da abertura da fábrica da Tesla. O empresário ri algumas vezes e discorda que a empresa dele causaria tal problema.



Alcance da publicação: Até a publicação desta verificação, o vídeo teve 113 mil visualizações, 8.717 curtidas e 1.013 compartilhamentos.



O que diz o autor da publicação: O Comprova não conseguiu contato com o autor do vídeo.



Como verificamos: Por meio do Google e do



Sites internacionais de notícias como



Também foi possível verificar a autenticidade das legendas por meio da tradução das falas do empresário com o apoio do tradutor online do Google.



Legendas falsas

Uma montagem no TikTok mostra uma entrevista do bilionário Elon Musk com legendas falsas, dando a entender que o empresário teria elogiado as motociatas do presidente Jair Bolsonaro.TikTok e TwitterÉ falsa a publicação no TikTok que coloca legendas inventadas em um vídeo do bilionário Elon Musk durante uma coletiva de imprensa sobre a nova fábrica de carros elétricos da Tesla, na Alemanha. O post dá a entender que o empresário estava elogiando as motociatas do presidente Jair Bolsonaro no Brasil.Na verdade, Musk estava respondendo a questionamentos sobre um possível risco de desabastecimento de água por conta da abertura da fábrica da Tesla. O empresário ri algumas vezes e discorda que a empresa dele causaria tal problema.Até a publicação desta verificação, o vídeo teve 113 mil visualizações, 8.717 curtidas e 1.013 compartilhamentos.O Comprova não conseguiu contato com o autor do vídeo.Por meio do Google e do YouTube , o Comprova realizou busca de vídeos e fotos similares e acessou conteúdo sobre a entrevista coletiva concedida por Elon Musk em agosto de 2021, período em que visitou as futuras instalações de sua fábrica de carros na Alemanha.Sites internacionais de notícias como Bloomberg foram visitados para comprovação de notícias envolvendo a Tesla na Alemanha.Também foi possível verificar a autenticidade das legendas por meio da tradução das falas do empresário com o apoio do tradutor online do Google.





Nas legendas do vídeo que viralizou no TikTok, Musk elogia Bolsonaro e seus “milhões de seguidores nas ruas”. A edição do conteúdo também utiliza



Diálogo falso vídeo TikTok



Repórter: Você viu que quase não tem moto na motociata de hj?



Musk: haha.. você tá doida? Tá lotado de motos! Hahaha.



Olhe à sua volta, haha.



Repórter: tem poucas motos e poucos apoiadores.



Musk: Nãnaninanãumm…Vc está completamente errada! Haha



Tá parecendo um deserto pra vc?



Repórter: não tem nada senhor!



Musk: Isto é ridículo! Hahaha



Repórter: Tá abarrotado o evento!



Musk: Sim! Tá lotado de motos!!



Diálogo vídeo original



Repórter: críticos dizem que a Tesla esgotará a água da região.



Musk: esta região tem tanta água, olhe à sua volta.



Repórter: a companhia de água local diz que não há mais água suficiente aqui.



Musk: não, isso está completamente errado.



Tem água em todos os lugares aqui.



Isso parece um deserto para você?



Isso é ridículo, chove muito.



Contexto do vídeo

A tradução dos diálogos do vídeo revela que as legendas são falsas. A análise do mesmo vídeo publicado em diferentes plataformas possibilita entendimento sobre o que de fato Elon Musk dizia naquele momento.Nas legendas do vídeo que viralizou no TikTok, Musk elogia Bolsonaro e seus “milhões de seguidores nas ruas”. A edição do conteúdo também utiliza trechos do evento Acelera para Cristo , do dia 15 de abril de 2022, quando Bolsonaro desfilou de moto ao lado de apoiadores. A motociata reuniu cerca de 3 mil pessoas , número 44% menor que em um evento anterior, que contou com 6.661 participantes. As motocicletas partiram da cidade de São Paulo rumo ao município de Americana, no interior do estado.Repórter: Você viu que quase não tem moto na motociata de hj?Musk: haha.. você tá doida? Tá lotado de motos! Hahaha.Olhe à sua volta, haha.Repórter: tem poucas motos e poucos apoiadores.Musk: Nãnaninanãumm…Vc está completamente errada! HahaTá parecendo um deserto pra vc?Repórter: não tem nada senhor!Musk: Isto é ridículo! HahahaRepórter: Tá abarrotado o evento!Musk: Sim! Tá lotado de motos!!Repórter: críticos dizem que a Tesla esgotará a água da região.Musk: esta região tem tanta água, olhe à sua volta.Repórter: a companhia de água local diz que não há mais água suficiente aqui.Musk: não, isso está completamente errado.Tem água em todos os lugares aqui.Isso parece um deserto para você?Isso é ridículo, chove muito.





Dias antes dessa entrevista de Musk, a



A empresa alegou que consome menos do recurso por veículo produzido do que a maioria das demais montadoras estabelecidas em instalações dedicadas à fabricação de veículos.



Ambientalistas têm criticado a Tesla e dizem que a fábrica sendo construída na Alemanha aumentará os problemas locais de mudança climática.



Logo após a visita às instalações, na coletiva de imprensa,



“Esta região tem tanta água, olhe ao seu redor. Não, não, isso está completamente errado. Isso parece um deserto para você? É ridículo. Chove muito”.



Bolsonaro e Elon Musk

O vídeo original de Elon Musk foi feito em 13 de agosto de 2021, na ocasião do encontro entre o CEO da Tesla e Armin Laschet , então candidato a primeiro-ministro da Alemanha pela União Democrata Cristã (CDU). Os dois visitaram as obras que ocorriam na fábrica da empresa, que fica no município de Grünheide, próximo a Berlim. Armin publicou fotos do encontro no Twitter Dias antes dessa entrevista de Musk, a Tesla divulgou um relatório anual de impacto, no qual sinalizou preocupações de que a água está se tornando cada vez mais escassa devido às mudanças climáticas.A empresa alegou que consome menos do recurso por veículo produzido do que a maioria das demais montadoras estabelecidas em instalações dedicadas à fabricação de veículos.Ambientalistas têm criticado a Tesla e dizem que a fábrica sendo construída na Alemanha aumentará os problemas locais de mudança climática.Logo após a visita às instalações, na coletiva de imprensa, uma repórter questiona Musk se a fábrica vai prejudicar o abastecimento de água na região. Elon Musk respondeu rindo.“Esta região tem tanta água, olhe ao seu redor. Não, não, isso está completamente errado. Isso parece um deserto para você? É ridículo. Chove muito”.





De acordo com a pasta, durante o encontro foram discutidos o “uso da tecnologia para preservação da floresta amazônica, para monitoramento de desmatamentos e incêndios ilegais, além de projetos de conectividade para escolas e unidades de saúde em áreas rurais, comunidades indígenas e locais remotos.”



Nova empresa

Em novembro de 2021, o ministro das Comunicações de Bolsonaro, Fábio Faria, se reuniu com Elon Musk para tratar sobre as parcerias da Starlink e a SpaceX , ambas empresas do bilionário, com o governo brasileiro.De acordo com a pasta, durante o encontro foram discutidos o “uso da tecnologia para preservação da floresta amazônica, para monitoramento de desmatamentos e incêndios ilegais, além de projetos de conectividade para escolas e unidades de saúde em áreas rurais, comunidades indígenas e locais remotos.”

*Conteúdo investigado por Metrópoles e Portal Norte de Notícias. E verificado por O DIA, Estadão, Correio do Estado, Imirante.com, Poder360, Nexo, SBT e SBT News.