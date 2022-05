Material apreendido - Divulgação

A Polícia Federal prendeu o tenente-coronel da PM, Marcelo Tasso, um dos chefes do Palácio dos Bandeirantes, na tarde desta quarta-feira. Ele foi localizado após desembarcar de um avião particular com 78 quilos de ouro, na cidade de Sorocaba. De acordo com o jornal O Estado de São Paulo, outros três militares estariam com ele.

Ao chegar no estado de São Paulo, o grupo dividiu o ouro em dois carros, modelo Corolla. Os veículos foram interceptados na Rodovia Castelo Branco por uma equipe da PF com o apoio da Polícia Militar Rodoviária. Seis pessoas foram presas.



A carga, avaliada em R$ 23 milhões, estava dividida em três malas e teria sido enviada do Mato Grosso e do Pará. De acordo com a Polícia Federal, o ouro passará por uma análise laboratorial. A aeronave utilizada na ação, um King Air Turbohélice era uma apreensão e fazia parte de outro inquérito policial.

Uma mala com documentos também foi apreendida pela equipe. Os envolvidos foram encaminhados para a delegacia da PF em Sorocaba e serão investigados por usurpação de bens da União e receptação dolosa. A corporação também irá analisar o uso proibido do avião.